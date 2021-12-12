دوت الخليج ينشر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

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أسعار الخضروات والفاكهة، يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة أسعار السلع الغذائية فى الأسواق المحلية، خاصة بعد حالة التضخم الجاري عالميًا.

دوت الخليج أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق ورصد موقع دوت الخليج، ثبات نسبي فى أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق حيث أن سعر البطاطس قد وصل لـ 7.5 جنيه، بينما وصل كيلو الخيار لـ 6.5 جنيه، والباذنجان بـ 6 جنيهات. ونشير فى السطور التالية أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق المحلية، وإليكم التفاصيل:- ننشر أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق - البطاطس 7.5 جنيه. ‎‏‎- البصل الأبيض 4.25 جنيه. ‎‏‎- البسلة 9.5 جنيه. ‎البصل الأحمر بـ 4.25 جنيه. ‎‏‎- الكوسة بـ 5.5 جنيه . ‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه. ‎‏‎- الخيار بـ 6.5 جنيه. ‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 7.5 جنيه. ‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيهات. ‎‏‎- الباذنجان العروس 5 جنيهات.

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