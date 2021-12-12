/665519/قمة-نارية-تعرف-على-تاريخ-مواجهات-ريال-مدريد-وأتلتيكو-فى-الدوري-الإسباني-الليلة

يدخل فريق أتلتيكو مدريد ضيفًا على ريال مدريد مساء اليوم الأحد، في منافسات الدوري الإسباني "الليجا"، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تواجه الفريقين من قبل في 168 مباراة بالدوري الإسباني، نجح ريال مدريد في الفوز بـ 89 مباراة، بينما حسم لصالحه فريق أتلتيكو مدريد 39 مباراة وخيم التعادل بينهم على 40 مباراة.

سجل فريق ريال مدريد في شباك أتلتيكو مدريد 293 مباراة في الـ 168 مباراة التي جمعت بينهم، بينما سجل فريق أتلتيكو مدريد في شباك ريال مدريد 217 مباراة.

حقق ريال مدريد الفوز على نظيره أتليتك بيلباو بهدف نظيف على ملعب "سنتياجو بيرنابيو"، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر من الدوري الإسباني.

وأحرز النجم كريم بنزيما هدف الريال الوحيد في المباراة بالدقيقة 40، ليعطي الأفضلية للنادي الملكي على أتليتك بيلباو، الذي لم يستطيع أن يتعادل خلال اللقاء.

وكان النادي الملكي له السيطرة في مجريات اللقاء وأضاع أكثر من كرة، بينما أتليتك بيلباو حاول على إستحياء أن يهدد مرمى ريال مدريد.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد للنقطة رقم 36 مغرداً منفرداً بصدارة الليجا الاسبانية، بينما يظل أتليتك بيلباو عند النقطة رقم 20 بالمركز الثامن.

كريم بنزيما صاحب الألفية مع ريال مدريد

ويعد هدف بنزيما رقم 1000 للنادي الملكي في دوري أبطال أوروبا، في رقم كبير لريال مدريد يؤكد عراقته وهيمنته في أوروبا منذ القرن الماضي.

وأحرز النجم الفرنسي الهدف في الدقيقة 14 من عمر اللقاء، بعد تمريرة رائعة من فينسيوس جونيور ليمررها بشكل متقن لبنزيما ليفتتح التسجيل بالمباراة.