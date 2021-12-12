برئاسة عماد حمودة..إسكان النواب تناقش آليات تطبيق اللائحة التجارية الموحدة لشركات مياه الشرب..اليوم

/665468/برئاسة-عماد-حمودةإسكان-النواب-تناقش-آليات-تطبيق-اللائحة-التجارية-الموحدة-لشركات-مياه-الشرباليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والاقتراحات ومشروعات القوانين المقدمة من النواب، حيث تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لمناقشة آليات وسبل تطبيق اللائحة التجارية الموحدة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، في ضوء ما أثاره السادة النواب من وجود مشكلات عديدة في تطبيقها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع اسكان النواب غدا اليوم

اللائحة التجارية الموحد لشركات مياه الشرب

هذا و يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الموافق 13-11-2021، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972.

وأكدت اللجنة موافقتها على مشروع القانون، مشيرة إلى أنه يمنح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل كامل الأجر لنظيره العامل، لأن له ما لأعضاء هيئة التدريس من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات فيما عدا تولى المناصب الإدارية.

ويهدف مشروع القانون إلى زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذاً متفرغاً، بحيث يكون له جميع الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

كما يناقش المجلس في جلسته غدا ، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.