تنسيقية شباب الأحزاب تعقد للأسبوع الثالث على التوالى جولات تدريب المحليات

جدة - نرمين السيد - عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للأسبوع الثالث على التوالى جولات تدريب المحليات بمقر النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب بدائرة دار السلام والبساتين بمحافظة القاهرة.





وذكرت التنسيقية- فى بيان، اليوم السبت- أن التدريبات استمرت بشكل مكثف لمدة 3 أيام، لتشمل عددا من المواضيع الهامة، حيث افتتح النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ اليوم الأول بمحاضرة حول الإدارة المحلية فى الدستور والقانون ومهام المحليات وأدواتها الرقابية، ثم قدم تدريبا حول الإدارة المحلية بين المشاكل والحلول.

وأضافت أنه فى اليوم الثانى قدم النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ تدريياً حول إدارة الحملات الانتخابية واستخدام "السوشيال ميديا" فى الدعاية الانتخابية، واختتم البرنامج فى اليوم الثالث النائب محمد سباعى عضو مجلس الشيوخ بتدريب حول مهارات التواصل والتعامل مع شكاوى المواطنين، وشهدت التدريبات تفاعل الحضور مع المتدربين بالأسئلة وتسجيل الملاحظات فى ورش العمل التى تعقب كل تدريب.

يذكر أنه قد تم الإعلان عن هذا التدريب بشكل مسبق وتلى هذا تسجيل إلكترونى للراغبين بالحضور، ثم مرحلة المقابلات الشخصية لتحديد الكوادر المناسبة، والتى لديها رغبة فى الاستفادة وتنمية مهاراتهم السياسية والشخصية.

ويأتى هذا فى إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب على تدريب كوادر سياسية لديها علم ومعرفة وقد جمع التدريب بين المهارات السياسية والشخصية التى يحتاجها الشباب لممارسة الحياة السياسية.