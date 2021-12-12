السكة الحديد توفر شباك لصرف التذاكر لذوى الهمم

في ظل الاهتمام التي توليه القيادة السياسية بأبناء الوطن من ذوى الهمم وحرصاً من الهيئة القومية لسكك حديد مصر على توفير كافة سبل الراحة لهم ، فقد قامت الهيئة بتخصيص شباك لصرف التذاكر لهم حتى يتمكنوا من الحصول على التذكرة بكل سهولة ويسر وأيضاً خصصت مقاعد لهم داخل القطارات ، كما وفرت الهيئة بعض الخدمات المجانية في سبيل راحتهم والتي منها عربة الجولف داخل محطة القاهرة لنقلهم من خارج المحطة إلى داخلها والعكس ، كما وفرت كراسي متحركة بمحطة القاهرة وعدد من المحطات المركزية ذات الكثافة العالية لنقلهم إلى الأرصفة وإلى خارج المحطة ، وكذلك لخدمة كبار السن وتشير الهيئة أنه يتم مراعاة إنشاء رامب بالمحطات أثناء تنفيذ مشروع التطوير بها بهدف التخفيف على ذوى الهمم ، حيث أن الهيئة لا تألو جهدا لراحة جمهور الركاب .

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