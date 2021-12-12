الليلة..عمر كمال وحسن شاكوش يحييان حفل غنائي بقطر

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يستعد عدد كبير من نجوم الفن ومطربي المهرجانات، لإحياء حفل غنائي جديد بدولة قطر، بداية من اليوم الأحد الموافق 12 ديسمبر المقبل، على المسرح المكشوف ابتداءًا من الساعة الثامنة مساء.

دوت الخليج يرصد حفل حسن شاكوش وعمر كمال بقطر

ويشارك في هذا الحفل كلا من الفنان وائل جسار، والفنان داليا مبارك، ومطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، فضلا عن الفنان حسن شاكوش رغم قرار وقفه عن الغناء وإحياء الحفلات بشكل نهائي، بقرار من نقابة المهن الموسيقية.

عمر كمال يثير الجدل حول علاقته بشيماء المغربي

من ناحية اخرى، يواصل الفنان عمر كمال إثارة الجدل حول علاقته بالفنانة المصرية شيماء المغربي والتي بدأها منذ أيام بصور يظهران بيها بملابس العرس والدبل، وصولا إلى مفاجأتها بصورتهما في وسط النيل.

فشارك فيديو يجمعه بالفنان شيماء المغربي، يظهران من خلاله في محاولة من عمر كمال أن يفاجئ الفنانة بوضع صورتهما معا في وسط النيل، والجمهور يلتف حوله هاتفا بالمباركات لعمر كمال والمغربي.

حقيقة ارتباط عمر كمال بشيماء المغربي

ورد عمر كمال على سؤال الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» والذي جاء على النحو الآتي: «صورتك مع شيماء المغربي دي خطوبة ولا اي»، ليرفض عمر كمال توضيح اي تفاصيل، فقال: «انتظروا يوم 15سبتمبر هيبقى في مفاجأة حلو اووي اووي»، ليمازحه أحمد موسى قائلا: «نقولك مبروك على العروسة مقدما».

معلومات حول شيماء المغربي

وتصدرت المطربة شيماء المغربي، مؤشرات الأكثر بحثًا على موقع جوجل الشهير، بعدما نشر مطرب المهرجانات الشعبية، الفنان عمر كمال، صورة تجمعهما في إشارة منه أن تم عقد قرانهما.

شيماء المغربي، مطربة تبلغ من العمر 20 عاما، اكتشفت والدتها موهبتها وهى في عمر الست سنوات، وغنت على المسرح لأول مرة وهى بعمر ال٩ سنوات.

شاركت من قبل ببرنامج المواهب الشهير الرابع The Voice، وتعد أخر أعمالها مهرجان «فينك يا راحة» الذي صورته على طريقة «الفيديو كليب».