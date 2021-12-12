/665520/وفاة-الفنان-محمد-عبدالحليم-وتشييع-جثمانه-ظهر-اليوم
توفى الفنان محمد عبدالحليم في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد عن عمر ناهز الـ 78 عاما، بمنزله في منطقة الملك الصالح.
دوت الخليج
وأعلنت أسرة الفنان الراحل، عن موعد ومكان تشييع الجثمان، حيث أعلنت أن صلاة الجنازة تقام بعد صلاة ظهر الأحد، والدفن بمقابر العائلة بالدراسة.
وقدم الفنان محمد عبد الحليم، العديد من الأدوار الثانوية، منذ ستينات القرن الماضي، من أشهرها دوره في مسلسل “ريا وسكينة” ومسرحية "وجهة نظر" مع الفنان محمد صبحى، حيث قدم دور "سيد بيه"، رئيس المؤسسة والإصلاحية الخاصة بالمكفوفين.
وخلال السنوات الأخيرة قدم “عبدالحليم” مجموعة من المواهب الشابة، من خلال ورش التمثيل التي كان يعقدها.
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