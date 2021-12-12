/665522/تعرف-على-موعد-مباراة-إنتر-ميلان-ضد-كالياري-في-الدوري-الإيطالي

يستضيف إنتر ميلان ضيفه كالياري اليوم على ملعب جوزيبي مياتزا ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ولعب إنتر ميلان أمام كالياري في 41 مباراة بالدوري الإيطالي على أرضية جوزيبي ماتزا، وقد حقق النيراتزوري الفوز في 24 مباراة والتعادل في 10 مباريات والهزيمة في 7 مباريات.

كان إنتر ميلان قد تعرض للهزيمة في المباراة الماضية أمام ريال مدريد 0-2 وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وتمكن فريق ريال مدريد الإسباني من هزيمة نظيره إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 2 – 0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" ضمن منافسات الجولة السادسة والختامية للمجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021 / 2022.

حقق إنتر ميلان الفوز على نظيره روما بنتيجة 3/0 على ملعب "الأوليمبكو"، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر من الدوري الإيطالي.

وظهر الإنتر بشكل مميز خلال اللقاء وكان متسيد أرجاء الملعب طوال المباراة، في المقابل غياب تام للاعبي روما الذين لم يكونوا في أفضل مستوى لهم.

وأفتتح االنجم التركي هاكان الأهداف في الدقيقة 15 ثم عز إدين دجيكو بالهدف الثاني في الدقيقة 24، وأحرز دينزل الهدف الثالث بالدقيقة 39، لينتهي اللقاء بفوز كبير وهام للإنتر على روما.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد إنتر ميلان للنقطة رقم 37 في المركز الثاني، بينما ظل روما في المركز الخمس برصيد 25 من النقاط.

محمد صلاح ينقذ ليفربول من فخ وولفرهامبتون ويمنحهم صدارة الدوري الإنجليزي

أنقذ محمد صلاح فريقة ليفربول من فخ التعادل أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، وساهم في تحقيق فوزاً هاماً.

وتمكن الريدز أن يحقق الفوز بهدف نظيف على حساب وولفرهامبتون، وذلك عن طريق ديفوك أوريجي، والذي سجل هدف الفوز مع مطلع الدقيقة 95.