صرف 1.3 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة.. وتعيين 596 شابًا «منهم 34 من ذوي الهمم» بالسويس

/665523/صرف-13-مليون-جنيه-للعمالة-غير-المنتظمة-وتعيين-596-شابا-منهم-34-من-ذوي-الهمم-بالسويس

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس بتعيين 596 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 34 شاب من ذوى القدرات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتم تسجيل 1194 باحثا عن عمل، منهم 33 من ذوي القدرات الخاصة.

دوت الخليج

بدء صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 2760 عاملا

وأشار الوزير أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة تم صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بلغت 31 ألف جنيه لـ 14 عاملا من المسجلين بالإدارة ، وبدء صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 2760 عاملا مسجلا بواقع مليون و 380 ألف جنيه، فضلا عن استخراج 539 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة .

وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية -في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر نوفمبر الماضي-، إلى أن المديرية تلقت فى مجال علاقات العمل 88 شكوى فردية، تم تسوية 5 شكاوى منها وديا، وتحويل 29 منها للمحكمة العمالية، وحفظ شكوى منها، و 16 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، وتجديد 3 تراخيص عمل الأجانب .

التفتيش على 21 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 215 منشأة، وتم تحرير 5 محاضر لمنشآت مخالفة، والقيام بـ 16 حملة تفتيش شامل، وعقد ندوتين توعية للعمال، والتفتيش على 21 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير محضرين لمنشآت مخالفة، وتم عقد لجنة خماسية.