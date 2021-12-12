اليوم..مصطفى حجاج يطرح أغنية «يا باي» عبر يوتيوب

/665524/اليوممصطفى-حجاج-يطرح-أغنية-يا-باي-عبر-يوتيوب

يستعد الفنان مصطفى حجاج، لطرح عمل غنائي جديد عبر قناتها الرسمية بموقع «يوتيوب»، بعنوان «يا باي»، في مساء اليوم الأحد.

دوت الخليج يرصد أحد أغنيات مصطفى حجاج

وتعد أغنية «يا باي» من كلمات الشاعر الغنائي محمد النادي، وهي من توزيع جلال الحمداوي، ومكس وماستر هاني محروس.

أغنية والله ما ينفع لمصطفى حجاج

وطرح مصطفى حجاج مؤخرًا كليب بعنوان "والله ما ينفع" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع ومكس وماستر على فتح الله، والفيديو كليب من إخراج محمد القاضى.

وتقول كلمات أغنية "والله ما ينفع":"والله ما ينفع ما تردش عليا..عيب انا مش صغير ايه المعامله ديه..ان كان عالحلأوه غلبت البقلأوة..وان كان عالغلأوه محدش بيك يتسأوى.. بس العشم ال بينا بيطمعنا سنه..مهما زعلت منا ميبقاش فيه عدأوه..مش تفضل مطنش ماتردش عليا..نقدر جمالك ونبصم ونمضى ونفرش طريقك بحنه ومواردي..لكن تكبر عليا خلاص اللى تشوفه ..هتلقى وش تانى مش عايزك تشوفه ..اسمع منى بطل ما تردش عليا".

مصطفى حجاج يشارك في أوبريت كمل عبورك

وكان أعرب الفنان مصطفى حجاج عن فخره بمشاكرته في الأوبريت الغنائي «كمل عبورك»، الذي تغنى به اليوم الأربعاء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حفل اليوم بمركز المنارة ضمن احتفالات الدولة المصرية بالذكرى الـ48 لانتصار حرب أكتوبر.

فكتب مصطفى حجاج عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، مرفقا صورة له من داخل احتفالات الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر: “ أنا فخور جدا اني متواجد وبحتفل بحدث عظيم جدا وتاريخى وده دورى الوطني اللي أقدرأقدمه لمصر وجيشها العظيم تحيا مصرويحيا رئيسى عبد الفتاح السيسى".

كلمات أوبريت كمل عبورك

وجاءت كلمات الأوبريت كالآتي: كمل عبورك هو ده وقتك ودورك.. ربنا يكون في عونك ربنا يسدد خطاك.. امشي في طريقك ربنا دايما دايما يعينك طول ما مصر في نن عينك شعب مصراكيد معاك وصلت رسالتك وحي على العلم.. شوفنا في طاقتنا إنه مش عايز كسل.. والكل لازم يبقي ليه دور فى البلد وسمينا بإسم البلد وده حصل".