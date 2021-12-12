/665525/إعادة-فتح-طريق-إسكندرية-الصحراوي-بعد-تلاشي-الشبورة

قامت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مساعد الوزير للمرور، بإعادة فتح طريق الإسكندرية الصحراوى، بعد تلاشي الشبورة من أعلى الطريق.

دوت الخليج وشهد الطريق انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات. وكانت الإدارة العامة للمرور، أغلقت صباح اليوم طريق إسكندرية الصحراوى أمام القادم من الإسكندرية اتجاه القاهرة والعكس، بسبب وجود شبورة كثيفة أعلى الطريق. يأتي ذلك حرصا من الإدارة العامة للمرور، على منع وقوع آى حوادث مرورية لعدم وضوح الرؤية، مع تواجد كافة الخدمات والمساعدات الفنية بالطريق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعادة فتح طريق إسكندرية الصحراوي بعد تلاشي الشبورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.