وزيرة البيئة تبحث مع رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية بإفريقيا تحضيرات COP27

جدة - نرمين السيد - ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة مع رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية لإفريقيا والوفد المرافق له، الموضوعات الملحة للقارة الأفريقية فى ظل استضافة مصر مؤتمر المناخ القادم COP27، وسبل طرحها ضمن أولويات المؤتمر.





وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية التعاون مع الوكالة فى ظل العلاقات الممتدة والمثمرة مع الدولة الفرنسية وتحديدا فيما يخص ملف المناخ، وجهودها فى طرح اتفاق باريس للمناخ والعمل على عرض مصالح الدول كافة.

من جانبه، عرض رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية لإفريقيا الاستعداد الكامل للتعاون فى مؤتمر المناخ القادم، لدعم مصالح القارة الأفريقية وموضوعاتها الملحة فى ملف المناخ ومنها اجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ، والتى تحتاجها العديد من الدول الأفريقية لمواجهة تهديدات تغير المناخ.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مؤتمر المناخ القادم والذى ستحتضنه أفريقيا فى مصر، سيولى اهتماما خاصا بالموضوعات الملحة للقارة وعلى رأسها التمويل والتكيف، موضحة أن التمويل قضية ملحة للدول النامية وإفريقيا، خاصة مع الهدف الحالى للوصول إلى 100 مليون دولار، مما دفعنا فى السنوات القليلة الماضية للعمل على ضرورة الوصول لاتفاق على عملية بدء التمويل الطويل الأجل، حيث تولت مصر على المستوى الوزارى رئاسة مناقشات التمويل سواء فى مؤتمرى المناخ ببولندا وجلاسكو، وأهمية ذلك فى الوقوف على الاحتياجات الحقيقية للدول من التمويل.

وأضافت الوزيرة أن توفير التمويل ليس هو التحدى الأكبر بل ربطه باحتياجات الدول أكثر أهمية، فعملية التمويل الحقيقية تتطلب النظر لاحتياجات وأولويات الدول بما يتناسب مع مسارات التنمية بها والتى تعد الأكثر تأثرا بتهديدات تغير المناخ، بحيث تستطيع الدول بتنفيذ خططها للتنمية فى إطار مراعاة اعتذارات تغير المناخ، مستشهدة بتجربة مصر من خلال إعداد خريطة تفاعلية لآثار تغير المناخ والتى تتنبأ بتأثير تغير المناخ على المناطق المختلفة حتى عام 2100، والاستفادة منها فى تخطيط المناطق العمرانية الجديدة والأنشطة المختلفة، مما سيساعد المستثمرين فى المستقبل بتقديم رؤية واضحة حول التحديات الخاصة بمشروعات التعمير.

وفيما يخص موضوع التكيف، أكدت الوزيرة أنه سيكون أولوية لمؤتمر المناخ القادم، ففى ظل المناقشات الواسعة التى شهدتها مؤتمرات المناخ السابقة حول الموضوعات الأخرى المرتبطة بالمناخ كالتخفيف وحساب غازات الاحتباس الحرارى، إلا أن موضوع التكيف رغم أهميته لقطاع كبير من دول العالم، لم يأخذ حقه حتى الآن فى مناقشات مستفيضة تساعدنا على توفير بيئة مناسبة للبدء فى عملية تنفيذ اجراءات التكيف لضمان استمرارها.