تخصيص 6 مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم الخدمات الحكومية بالعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تخصيص 6 مراكز تكنولوجية متنقلة مجهزة بالكامل لتقديم الخدمات الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فى إطار انتقال الوزارات والهيئات الحكومية وموظفيها إلى المقار الجديدة بالعاصمة.





وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن سيارات المراكز المتنقلة تأتى بهدف التيسير على السادة العاملين المنتقلين للعاصمة والمواطنين، مشيرة إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتخصيص مراكز تكنولوجية متنقلة مجهزة بالكامل لتقديم الخدمات الحكومية بالتنسيق مع الجهات الحكومية مقدمة الخدمات، حيث أنه من المستهدف أن تقدم تلك المراكز خدمات الشهر العقارى والتوثيق، وخدمات مصلحة الأحوال المدنية وما يستجد من خدمات.

وأشارت السعيد إلى أن سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة سيتم توزيعها بواقع سيارتين لكل من الحى السكنى بمدينة بدر، والحى السكنى R3، والحى الحكومى.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة والذى يهدف إلى تقليل تكدس المواطنين فى أماكن تقديم الخدمات، وتيسير الحصول على الخدمات بصورة لائقة لتحقيق رضاء المواطن، مما يساهم فى سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

كما أشارت السعيد إلى حرص الدولة على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتطوير وسائل تقديمها فى أقل وقت ممكن وبتكلفة تتناسب مع طبيعة الخدمات المقدمة، وذلك فى إطار العمل على تحقيق الشفافية والنزاهة فى الجهاز الحكومى، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصرى، بما يتوافق مع تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

يشار إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كانت قد قامت منذ أيام بتسليم دفعة جديدة من مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة والتى تصل إلى 13 مركز إلى قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وهيئة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة، وهيئة الدواء المصرية، ومشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لأغراض الرفع المساحي، ليصل بذلك إجمالى عدد المراكز التكنولوجية المتنقلة التى سلمتها الوزارة للجهات حتى اليوم 101 مركز تكنولوجى متنقل منهم 62 مركز تم تسليمها بالعام المالى 20/2021، وعدد 20 مركز تم تسليمها فى 8 نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى 13 مركز تم تسليمهم منذ أيام، و6 مراكز للعاصمة الإدارية، وجارى تجهيز عدد 81 مركز تكنولوجى متنقل لتسليمهم للجهات خلال العام المالى الحالى.