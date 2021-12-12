محافظ الغربية: تكثيف العمل للانتهاء من مشروعات حياة كريمة بقرى زفتى

جدة - نرمين السيد - وأوضح المحافظ - فى بيان اليوم الأحد - أنه تم الانتهاء بنسبة 66 % من المجمع الزراعى البيطرى، الذى يتضمن إنشاء وحده زراعية ووحدة طب بيطرى بالوحدة المحلية بنهطاى بزفتى، مشيراً إلى أنه سيخدم 16 ألفاً و 605 مواطنين بتكلفة خمسة ملايين و 400 ألف جنيه.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من 25 % من مركز شباب والملعب السباعى بقرية تفهنا العزب بزفتى، والذى يخدم 19 ألفا و 279 نسمة بتكلفة ثمانية ملايين و 400 ألف جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من 74 % من مجمع الخدمات الحكومية بقرية تفهنا العزب بتكلفة 10 ملايين جنيه.
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