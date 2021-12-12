إزالة ٢٥ ألف حالة تعدى بمساحة تتجاوز ٤.٢٠ مليون متر مربع في...

- حملات موسعة للإزالات بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة والغربية والجيزة والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنـا

- تأهيل ترع بأطوال ٣٥٥١ كيلومتر والعمل فى ترع بأطوال ٤٣٦٣ كيلومتر

فى اطار الحملات الموسعة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى .. صرح السيد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يقرب من ٢٥ ألف حالة تعدى بمساحة حوالى ٤.٢٠ مليون متر مربع ، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وقد تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الازالات لأعمال الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات .. حيث تم تنفيذ عدد (٨) قرارات إزالة لمخالفات ردم بمساحة ٤٢٠٠ متر مربع بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة ، وتنفيذ عدد (٢٣) قرار إزالة لمخالفات ردم بمساحة ٢٣٧٤ متر مربع بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ ، وتنفيذ عدد (٨) قرارات إزاله بناحية مركز دشنا بمحافظة قنا وذلك بالتنسيق مع الاجهزة الامنية والمحلية المختصة ، وتنفيذ عدد (١٦) قرار إزالة ردم بمساحة ٢٧ ألف متر مربع بناحية الحواتكة بمركز منفلوط بمحافظة اسيوط بوجود قوات الشرطة ومسئولى مجلس مدينه منفلوط.

وفي محافظة المنيا تم تنفيذ عدد (٢) قرار إزالة لتعدى بالردم على مساحة ٨٥٠ متر مربع بناحية النورات بمركز أبو قرقاص ، وتنفيذ عدد (٢) قرار إزالة لتعدى بالردم وعمل مراسى مخالفة على مساحة ١٥٨ متر مربع بناحية تل بنى عمران وزرابى العمارية بمركز ديرمواس ، وذلك تحت إشراف مهندسى الوزارة وفى وجود قوات الشرطة ومسئولى الوحدة المحلية.

كما تم تنفيذ عدد (١٣) قرار إزالة ردم بمساحة ٦٠٠٠ متر مربع بخور جرجا بمدينة جرجا بمحافظة سوهاج بوجود قوات شرطة قسم جرجا ومديرية الأمن بسوهاج ، وتنفيذ عدد (٦) قرارات إزالة ردم بناحية الشيخ مكرم بمركز سوهاج بمساحة ١٤٠٠ متر مربع بوجود قوات مركز شرطة سوهاج ومسئولى الوحدة المحلية لمركز سوهاج.

وفى محافظة الغربية .. تم إزالة عدد (٨) مخالفات ردم بمركز كفر الزيات بمساحة ٥٥٠ متر مربع ، وعدد (١٩) قرار إزاله ردم بمساحة ١٧٩٢ متر مربع بمركز مدينه زفتي بوجود قوات الأمن.

وفى محافظة البحيرة .. تم إزالة عدد (١٨) مخالفة متنوعة عبارة عن مراسي مخالفة بمساحة ٨٠٣ متر مربع بمركز رشيد وذلك بوجود قوات الأمن من مديريتي أمن الغربية والبحيرة ، وتنفيذ عدد (١٦) قرار إزالة لمخالفات ردم بزمام مركز كوم حماده بمساحة ٢٩٤٠ متر مربع.

وعلى صعيد آخر .. تواصل أجهزة الوزارة العمل على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع ، حيث تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٣٥٥١ كيلومتر بمختلف المحافظات ، وجارى تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٤٣٦٣ كيلومتر ، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ٢٥٢٨ كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى ١٠٤٤٢ كيلومتر ، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقى بأطوال ٤٦٦ كيلومتر ، والإنتهاء من تأهيل مساقى بأطوال ٣٥ كيلومتر ، وجارى العمل في باقى الاطوال.