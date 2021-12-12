الرئيس السيسي يستقبل الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى (1) الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى (1)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى (2) الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى (2)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى (3) الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى (3)

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