/665527/الرئيس-السيسي-يستقبل-الفريق-أول-محمد-زكي-وزير-الدفاع-والإنتاج-الحربي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

دوت الخليج

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع أمس السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة تحضيرات استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ COP27 للعام القادم 2022".

وقد وجه الرئيس بإخراج هذا الحدث العالمى الضخم على ارض مصر على نحو يعكس للعالم التقدم الكبير الذي تشهده مصر في مجال البيئة والتحول لاستخدامات الطاقة النظيفة، في اطار جهود الدولة الحثيثة في الوفاء بالتزاماتها تجاه الإنسانية بحماية البيئة، وكذا عرض صورة الدولة الحديثة في مصر وجهودها في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030".

كما وجه الرئيس بتعزيز مهام اللجنة العليا المشكلة في هذا الصدد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية لصياغة خطط عمل تخصصية للإعداد للقمة من كافة الجوانب، مع عرض تقارير متابعة دورية في هذا الخصوص.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم خلال الاجتماع عرض مختلف الإجراءات اللوجستية والتنظيمية من قبل جهات الاختصاص، فضلاً عن التجارب السابقة لتنظيم مؤتمر المناخ في مختلف الدول، باعتبار أن هذه الفعالية تمثل أكبر وأهم مؤتمرات الأمم المتحدة على الإطلاق من حيث عدد المشاركين ومدة انعقادها، بالإضافة إلى خطط الحكومة لاستثمار استضافة المؤتمر لتحقيق أكبر عائد اقتصادي ممكن من خلال الترويج السياحي لمصر، وإقامة معارض متخصصة على هامش المؤتمر، فضلاً عن الدفع بالشواغل الوطنية والأفريقية بشأن قضايا تغير المناخ وإتاحة الفرصة لإبرام شراكات مع المؤسسات الدولية المختلفة لتمويل المشروعات ذات الصلة بالتصدي لتغير المناخ.