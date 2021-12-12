موعد ومكان تشييع جثمان الفنان محمد عبد الحليم

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رحل عن عالمنا، مساء أمس السبت الفنان الكبير محمد عبد الحليم، عن عمر ناهز الـ 78 عاما، بمنزله في منطقة الملك الصالح.

دوت الخليجيرصد موعد تشييع جثمان محمد عبد الحليم

ويشيع جثمان الراحل محمد عبد الحليم بعد صلاة الظهر بمسجد الشرابية، أعلى نفق الملك الصالح، ثم دفنه بمقابر العائلة بطريق الفيوم.

الجدير بالذكر أن الفنان محمد عبد الحليم، في السنوات الأخيرة من عمره قدم مجموعة من المواهب الشابة، من خلال ورش التمثيل التي كان يعقدها.

معلومات حول الفنان محمد عبد الحليم

وبرز اسم الفنان الراحل في عام 1977، حيث بدأ مشواره الفني في بداية السبعينيات، واختاره المخرج عبد الرحمن الخميسي ليشارك في فيلم زهرة البنفسج، من بطولة الفنانة زبيدة ثروت، عادل إمام، محمد لطفي، يوسف شعبان، وقدم خلال مشواره الفني العديد من الأعمال الفنية المميزة ما بين السينما والتلفزيون والمسرح.

أعمال محمد عبد الحليم

واشتهر الفنان محمد عبد الحليم بتقديم الأدوار الثانوية، حيث قدم 324 عملًا خلال مشواره الفني، ومن أهم أعماله الفنية، شيخ العرب همام، ليالي الحلمية، أوراق التوت، دموع في عيون وقحة، حواري بوخارست، سلسال الدم، بوابة الحلواني.

كما اشتهر بمسرحية "وجهة نظر" مع الفنان محمد صبحى، حيث قدم دور "سيد بيه"، رئيس المؤسسة والإصلاحية الخاصة بالمكفوفين.

وزارة الثقافة الأردنية تكرم محمد صبحي عن مجمل أعماله

هذا وقررت وزارة الثقافة الأردنية، بالتعاون مع المنتج الأردني محمد المجالي تكريم الفنان الكبير محمد صبحي، بمناسبة مئوية دولة الأردن، والذي يصادف أيضا ذكري ميلاد الملك الراحل الحسين بن طلال.

ويكرم محمد صبحي عن عن مجمل إسهاماته في الأعمال الفنية والوطنية يوم 14 نوفمبر المقبل ، خلال احتفال ضخم على مسرح الأرينا بجامعة عمان الأهلية.