بشرى من الأرصاد عن حالة الطقس خلال الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ومنظومة الإنذار ‏المبكر التابعة لوزارة البيئة، أنه من المنتظر أن تسود حالة من الاستقرار فى العوامل الجوية على القاهرة الكبرى ‏ومحافظات الدلتا يصاحبها هدوء نسبى للرياح الذى قد يصل إلى حد السكون مع انخفاض مستوى التهوية الرأسية مما ‏يساعد على زيادة تركيزات الملوثات من المصادر المحلية المختلفة وانخفاض مؤشر جودة الهواء، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تستمر هذه الحالة خلال الفترة من 11-13 ديسمبر الجارى.





وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على قيام الوزارة، بمتابعة مؤشر جودة الهواء من خلال بيانات منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء التابعة لها ‏والمنتشرة فى العديد من أنحاء الجمهورية.‏ وأيضا التكثيف من حملاتها على مصادر التلوث المختلفة من خلال دوريات التفتيش ‏التابعة للتخفيف من حدة تأثر جودة الهواء بتلك العوامل الجوية، مشددة على الكيانات الصناعية بالقاهرة الكبرى ‏والدلتا اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لتخفيف الأحمال فى ظل الظروف الجوية غير المواتية والتى تساعد على ‏تركيز الملوثات.‏ وناشدت وزيرة البيئة، المواطنين إيقاف كافة أشكال الحرق فى الهواء الطلق، وخصوصا خلال ساعات الليل ‏لأنه يؤثر سلبا على جودة الهواء وكذلك التقليل قدر المستطاع من استخدام السيارات الخاصة والاعتماد على النقل ‏الجماعى، مطالبة كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية، بضرورة ‏تجنب الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن إرتفاع تركيز الملوثات.‏ وتتلقى غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى ‏مصدر من مصادر تلوث الهواء وتحث الوزارة السادة المواطنين على عدم التردد فى الإبلاغ عن أى مصدر للتلوث ‏وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333‏.

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