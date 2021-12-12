معلومات الوزراء: 66% من المواطنين يرون أن الطرق الجديدة ستحل أزمة المرور

وبينت النتائج أن حوالى 66.6% من المواطنين يرون أن شبكة الطرق الجديدة قادرة على حل مشكلة الازدحام المرورى، حيث قيمها 45.7% بدرجات تراوحت ما بين 8 و10 درجات، و20.9% منهم قيمها بدرجات تتراوح من 5 إلى 7، فى مقابل 4.6% فقط قيموها بدرجات أقل من 5 درجات، وجاءت النسبة المكملة من لم يستطيعوا التحديد أو من لا يخرجون كثيرا من المنزل.
وتعد شبكة الطرق والكبارى الجديدة أحد أهم الإنجازات التى شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، وكانت السبب الرئيسى فى ارتفاع تصنيف مصر من المركز 118 إلى 28 فى مؤشر جودة الطرق، ويأتى الاختبار الحقيقى فى مدى قدرة هذه الشبكة الجديدة على التخفيف من الزحام المرورى الذى يواجه المواطنين فى حياتهم اليومية.
من ناحية أخرى، استطلع المركز آراء المواطنين حول مستوى نظافة الطرق والشوارع وذلك أيضا من خلال مقياس صفر إلى عشرة درجات، والذى يعنى فيه عشرة درجات أن الشوارع نظيفة جدا، ويعنى صفرا أن الشـوارع غـيـر نظيفة على الإطلاق.
وقيم 34.2% من المبحوثين مستوى نظافة الطرق بدرجات تتراوح ما بين 8 إلى 10، فيما أشار 34.1% من المواطنين إلى أن مستوى نظافة الطرق تتراوح ما بين 5 إلى 7 درجات، و10.2% قيموا مستوى النظافة بأقل من خمسة، و21.5% لم يحددوا.
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