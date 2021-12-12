عاجل- السيسى يوجه كلمة لرؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية «سيسا»

جدة - نرمين السيد - يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة لرؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية "سيسا"، التى تستضيف مصر مؤتمرها اليوم.



جدة - نرمين السيد - يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة لرؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية "سيسا"، التى تستضيف مصر مؤتمرها اليوم. وتسلمت المخابرات العامة رئاسة لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية "سيسا" من رئيس المخابرات النيجيرية وذلك لمدة عام.

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