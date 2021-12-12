الكريسماس.. أجواء أوروبية بجبال الملح ببورسعيد (صور)

جدة - نرمين السيد - شارك فى السيشن مجموعة من الأطفال من بينهم "قادرون باختلاف"، وظهرت عليهم السعادة والحيوية التى ظهرت فى جميع اللقطات لسيشن الكريسماس.

وتابع مصطفى الشهابى، المصور الفوتوغرافى، إنه أراد إجراء جلسة تصوير تشبه طقس أوروبا خلال اقتراب الاحتفال بـ رأس السنة، فالتقط بعض الكادرات التى توحى بأن التصوير فى أحد بلاد الثلج، بينما كانت اللقطات بالكامل داخل جبال الثلج بمحافظة بورسعيد، وتابع أن التصوير استغرق يوما كاملا بداية من الـ10 صباحاً.

وأشار الشهابى إلى أن الأطفال كانوا متعاونين للغاية ويتعاملون مع بعضهم دون تمييز أو إحساس بأنهم مختلفون عن بعض.

وعن ردود فعل الأطفال، قالت أميرة محمود، منظم الإيفينت، إن الأطفال بطبيعتهم يحبون الاحتفالات وكل ما هو جديد ومختلف.

وأضافت أن جلسة التصوير كانت مليئة بالبهجة سواء من أولياء أمور الأطفال أو من متابعى التصوير من رواد جبال الملح، ما انعكس على الصور بالكامل.

وعن اختيار الملابس قالت إن الأمهات استعانت بأحد "الفاشون ديزاينر" والأمهات اللاتى اخترن إطلالات أطفالهن.

يذكر أنه شارك فى السيشن 10 أطفال تراوحت أعمارهم من سنتين حتى عمر 12 عاما، جميعهم يعشقون التصوير ويعلمون جيداً ما يفعلون وما يهدف له جلسة التصوير.