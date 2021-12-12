عاجل.. سقوط كوبرى مشاة فى أكتوبر (صور)

جدة - نرمين السيد - اصطدمت عربة نقل، منذ قليل، بـ كوبرى مشاة، بمنطقة مساكن عثمان، على طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر.



جدة - نرمين السيد - اصطدمت عربة نقل، منذ قليل، بـ كوبرى مشاة، بمنطقة مساكن عثمان، على طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر. ورصدت كاميرا دوت الخليج، التكدس المرورى الناتج عن سقوط كوبرى المشاة، فيما انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لحل الأزمة.

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