عاجل- المخابرات العامة تتسلم رئاسة لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية

جدة - نرمين السيد - وتسلمت المخابرات العامة رئاسة لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية "سيسا" من رئيس المخابرات النيجيرية وذلك لمدة عام. تأسست منظمة أجهزة الأمن والمخابرات الإفريقية سيسا فى 26 أغسطس 2004 فى نيجيريا من قبل رؤساء أجهزة الأمن والمخابرات الإفريقية، لمساعدة الاتحاد الأفريقى وجميع مؤسساته فى التصدى بفاعلية للتحديات الأمنية المستعصية التى تواجه أفريقيا، كما ينظر إليها على أنها آلية للحوار والدراسة والتحليل والتشاور والتعاون لاعتماد استراتجيات مشتركة لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة بين أجهزة الأمن والمخابرات الإفريقية.

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