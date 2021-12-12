عاجل- منتدى شباب العالم يعلن تفاصيل فعاليات النسخة الرابعة «فيديو»

جدة - نرمين السيد - منطقة ريادة الأعمال Startup Vein



واحدة من فعاليات النسخة الرابعة من المنتدى، وتتميز "منطقة ريادة الأعمال Startup Vein" بأنها ساحة لرواد الأعمال تسمح بمشاركة الخبرات والتحديات والنجاحات، كما تتيح الفرصة للتواصل مع المشاركين فى المنتدى.

وتركز هذا العام بشكل خاص على دور الشركات الناشئة والصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن أزمة وباء كوفيد 19 والقدرة على تحويل هذا التحدى لفرص استثمارية ناجحة.

WYF Labs فرصة لرواد الأعمال الشباب

تأسست WYF Labs من خلال توصية منتدى شباب العالم 2018، وتهدف إلى جمع العقول الشابة ورجال الأعمال الشباب من جميع أنحاء العالم لتعزيز ريادة الأعمال.

وتقدم WYF Labs فرصا لرواد الأعمال الشباب للتواصل مع الشباب والتعرف على المستثمرين والحاضنات وغير ذلك الكثير، من خلال عدد من ورش العمل والحوارات والتوجيه، حيث وفر WYF Labs فرصة لرواد الأعمال الشباب لإطلاق العنان لإمكاناتهم.

مسرح شباب العالم: الفنون والثقافة جزء من التنمية وحقوق الإنسان

ينطلق مسرح منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة تحت شعار "الفنون والثقافة جزء من التنمية وحق من حقوق الإنسان"، ملتزما بمراعاة كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء الفعاليات، ويشارك فى عروض هذا العام فنان أو أكثر من أبناء قرى المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى حياة كريمة.

ويعد مسرح شباب العالم موطنا للشباب الموهوبين حول العالم ليأتوا ويعرضوا مواهبهم، وتم إنشاؤه من قبل الشباب للشباب كمركز للفنون يضم مجموعة متنوعة من العروض بما فى ذلك العروض الموسيقية والمسرحيات والعروض الكوميدية الاحتياطية والمحادثات الملهمة وغير ذلك الكثير.

"freedom.e": ساحة الابتكار والإبداع

تفتح ساحة الابتكار والإبداع freedom أبوابها أمام المشاركين من الشباب حيث تجمع كل المهتمين بالتكنولوجيا، وتقدم عددا من التطبيقات والحلول للموضوعات التى يتم مناقشتها خلال المنتدى، حيث تقام الأنشطة والفاعليات هذا العام بشكل افتراضى رقمى.

وتأتى النسخة الثالثة منه هذا العام لتكون مساحة تعليمية ترفيهية كبيرة، فضلا عن أنها ساحة تجمع الناس والشعوب معا من خلال لغة واحدة مشتركة، وهى التكنولوجيا، وتمكن المشاركون من اختبار تقنيات جديدة، والتفاعل مع الألعاب والفنون والأفكار المبتكرة وكذلك اكتشاف ثقافات جديدة.

القصص الملهمة فى Inspire.d

تؤكد منصة Inspire.d أن كل شخص لديه قصة تستحق أن تروى؛ قصص الإنجاز والأمل والأحلام والبقاء وحتى الفشل، وبدأت لأول مرة خلال منتدى شباب العالم عام 2019 فى استقبال رواة القصص البارزين على خشبة المسرح لفتح عقولهم واستيعاب قصصهم وإلهامها ومشاركتها.

وتقدم Inspire.d للمشاركين فى نسختها الثانية عدد من قصص النجاح والتحدى لنماذج مختارة من الشباب الملهم والمؤثر فى مختلف المجالات.

عن منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وانطلق عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث استضاف أكثر من 15000 شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.