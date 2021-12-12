التعليم تنشر تعلن مواعيد عرض البرامج التعليمية على قناة ” مدرستنا ١،...

اعلنت وزارة التربية والتعليم مواعيد عرض البرامج التعليمية للمناهج المدرسية على قناة " مدرستنا ١، ٢" من ١٢ ديسمبر حتى ١٨ ديسمبر بالإضافة إلى مواعيد الإعادة. تردد قناة مدرستنا ١: 12303 أفقي معدل ترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 5/6 تردد قناة مدرستنا ٢: 10777 أفقي معدل ترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 5/6

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