مصر تستضيف المؤتمر الـ17 للجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية ”سيسا”

تستضيف مصر، اليوم الأحد، المؤتمر السابع عشر للجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية "سيسا". وتسلمت المخابرات رئاسة لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية "سيسا" من رئيس المخابرات النيجيرية لمدة عام. في ذات السياق، رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، برؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية خلال اجتماعاتهم في القاهرة. ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كلمة لرؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية، أكد فيها ضرورة استمرار بذل أقصى جهد للحفاظ على أمن القارة الأفريقية وتحقيق تطلعات شعوب دولها.

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