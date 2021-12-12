الرئيس السيسي يشدد على استمرار بذل أقصى جهد للحفاظ على أمن القارة الإفريقية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة استمرار بذل أقصى جهد للحفاظ على أمن القارة الإفريقية وتحقيق تطلعات شعوب دولها. ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمة لرؤساء أجهزة الامن والاستخبارات الأفريقية، حيث رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى برؤساء أجهزة الامن والإستخبارات الأفريقية خلال اجتماعاتهم بالقاهرة. واستلمت المخابرات العامة رئاسة لجنة أجهزة الأمن والإستخبارات الأفريقية "سيسا" من رئيس المخابرات النيجيرية لمدة عام. وتستضيف القاهرة اليوم المؤتمر السابع عشر للجنة أجهزة الأمن والإستخبارات الأفريقية "سيسا".

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