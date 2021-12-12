/665533/شركة-عز-الدخيلة-تشتري-حصة-أبو-هشيمة فى-حديد-المصريين-بــ-25-مليار-جنيه

أعلن مجلس إدارة شركة حديد العز الدخيلة للصلب، إحدى شركات حديد عز الدخيلة للصلب، موافقة مجلس الإدارة على شراء نسبة 18% من إجمالي حقوق الملكية في شركة حديد المصريين، التابعة لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

دوت الخليج قيمة الشراء الإجمالية تقدر بـ 2.5 مليار جنيه وأضافت الشركة أن قيمة الشراء الإجمالية تقدر بـ 2.5 مليار جنيه يتم سداداها من موارد الشركة. واعتمد مجلس إدارة الشركة دراسة المستشار المالي المستقل، بشأن القيمة العادلة لشركة مجموعةحديد المصريين، لإدارة مصانع الصلب. وبحسب بيان الشركة للبورصة المصرية، تمت الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مجتمعين أو منفردين في التوقيع على اتفاقيات وعقود بيع الأسهم، وإصدار أوامر الشراء وتوقيع كافة المستندات الأخرى اللازمة لإتمام عملية نقل ملكية الأسهم، وتقديم المستندات اللازمة لتنفيذ خطة الاستثمار أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات الحكومية الأخرى في هذا الشأن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركة عز الدخيلة تشتري حصة «أبو هشيمة» فى حديد المصريين بــ 2.5 مليار جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.