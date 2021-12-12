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أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن تفاصيل الفاعليات التي تتضمنها النسخة الرابعة، خلال الفترة من ١٠ إلى ١٣ يناير ٢٠٢٢بمدينة شرم الشيخ، وذلك باستضافة شباب من جميع أنحاء العالم من مختلف الثقافات والخلفيات، ويضم المنتدى ضمن أجندته لهذا العام عدد من الفاعليات. منطقة ريادة الأعمال Startup Vein.

دوت الخليج

منتدى شباب العالم يعلن تفاصيل فعاليات النسخة الرابعة

واحدة من فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم وتتميز "منطقة ريادة الأعمال Startup Vein" بأنها ساحة لرواد الأعمال تسمح بمشاركة الخبرات والتحديات والنجاحات، كما تتيح الفرصة للتواصل مع المشاركين في المنتدى.

وتركز هذا العام بشكل خاص على دور الشركات الناشئة والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن أزمة وباء كوفيد 19 والقدرة علىتحويل هذا التحدي لفرص استثمارية ناجحة.

WYF Labs فرصة لرواد الأعمال الشباب

تأسس WYF Labs من خلال توصية في منتدى شباب العالم ٢٠١٨، وهي تهدف إلى جمع العقول الشابة ورجال الأعمال الشباب من جميع أنحاء العالم لتعزيز ريادة الأعمال. تقدم WYF Labs فرصًا لرواد الأعمال الشباب للتواصل مع الشباب والتعرف على المستثمرين والحاضنات وغير ذلك الكثير، من خلال عدد من ورش العمل والحوارات والتوجيه، وفر WYF Labs فرصة لرواد الأعمال الشباب لإطلاق العنان لإمكاناتهم.

مسرح شباب العالم: الفنون والثقافة جزء من التنمية وحقوق الإنسان

ينطلق مسرح منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة تحت شعار "الفنون والثقافة جزء من التنمية وحق من حقوق الإنسان"، ملتزماً بمراعاة كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء الفعاليات، ويشارك في عروض هذا العام فنان أو أكثر من أبناء قرىالمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري حياة كريمة.

ويعد مسرح شباب العالم موطنًا للشباب الموهوبين حول العالم ليأتوا ويعرضوا مواهبهم. تم إنشاؤه من قبل الشباب للشباب كمركز للفنون يضم مجموعة متنوعة من العروض بما في ذلك العروض الموسيقية والمسرحيات والعروض الكوميدية الاحتياطية والمحادثات الملهمة وغير ذلك الكثير. "freedom.e":ساحة الابتكار والإبداع.

تفتح ساحة الابتكار والابداع freedom أبوابها أمام المشاركين من الشباب حيث تجمع كل المهتمين بالتكنولوجيا، وتقدم عدد من التطبيقات والحلول للموضوعات التي يتم مناقشتها خلال المنتدى، حيث تقام الأنشطة والفاعليات هذا العام بشكل افتراضي رقمي.

وتأتي النسخة الثالثة منه هذا العام لتكون مساحة تعليمية ترفيهية كبيرة، فضلاً عن أنها ساحة تجمع الناس والشعوب معاً من خلال لغة واحدة مشتركة، وهي التكنولوجيا، تمكن المشاركون من اختبار تقنيات جديدة، والتفاعل مع الألعاب والفنون والأفكار المبتكرة وكذلك اكتشاف ثقافات جديدة. القصص المُلهمة في Inspire.d.

تؤكد منصة Inspire.dعلى أن كل شخص لديه قصة تستحق أن تروى؛ قصص الإنجاز والأمل والأحلام والبقاء وحتى الفشل، وبدأت لأول مرة خلال منتدى شباب العالم عام 2019 في استقبال رواة القصص البارزين على خشبة المسرح لفتح عقولهم واستيعاب قصصهم وإلهامها ومشاركتها.

وتقدمInspire.d للمشاركين في نسختها الثانية عدد من قصص النجاح والتحدي لنماذج مختارة من الشباب الملهم والمؤثر في مختلف المجالات.

عن منتدى شباب العالم منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15000 شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.