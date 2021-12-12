/665543/تفاصيل--احتراق-سيارة-ربع-نقل-محملة-بـ-20-اسطوانة-أكسجين-بسوهاج

منذ بداية أزمة فيروس كورونا زاد الطلب على استخدام اسطوانات الاكسجين داخل المستشفيات الحكومية والخاصة وفى منازل الاهالي وغيرة، وفى فصل الشتاء بالتحديد يزاد الطلب أكثر لإصابة الاطفال والكبار بأمراض الصدر ونزلات البرد، ويتم نقل الكثير من تلك الاسطوانات بطرق غير أمنة مما ينذر بكارثة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

انفجرت اسطوانة أكسجين على متن سيارة ربع نقل محملة بقرابة 20 اسطوانة مما ادى الى انفجار جميع الاسطوانات واختراق السيارة بالكامل، واصابة التباع بحروق فى اليد، وذلك على طريق اسيوط سوهاج الزراعي الغربي بمركز المراغة شمال سوهاج.

النيران تلتهم سيارة محملة باسطوانات اكسجين بسوهاج

بدات الواقعه عندما تلقى اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج اخطارا من مأمور مركز المراغة شمال سوهاج باحتراق سيارة ربع نقل بيضاء اللون على الطريق بدائرة المركز محملة بأسطوانات اكسجين.

انتقل على الفور الرائد محمد عبدالسلام رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له وتبين اشتعال النيران فى سيارة ربع نقل بيضاء اللون محملة بقرابة 20 اسطوانة اكسجين كانت متجهه الى مركز طهطا شمال سوهاج، ويرجح ان اسطوانة انفجرت نتيجة الضغط الزائد مما ادى الى انفجار بقية الاسطوانات واحتراق السيارة بالكامل واصابة التباع بحروق .

تم اطفاء السيارة والاسطوانات بمعرفة الحماية المدنية والسيطرة على الحريق قبل أن يمتد الى السيارات والاماكن المجاورة، وازاحة السيارة على جانب الطريق تمهيدا لنقلها، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

ضبط عامل وبحوزته 50 الف جنية مزورة في سوهاج

على صعيد اخر زاع صيتة بين الناس بالإتجار في العملة المزورة، فكل من يحتاج لعملة مزورة يذهب الية ويلتقي به، ولكن في كل تلك اللحظات لم يكن بعيد عن أعين رجال الشرطة ويتم رصد كل خطواته للإيقاع به متلبسا ويرصد دوت الخليج التفاصيل. .

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء مدير اداراة البحث الجنائي بسوهاج يفيد بلاغ من مباحث الاموال العمة يفيد بورود معلومات عن عامل زراعي يقوم بالإتجار في العملة الوطنية المزورة ويتخذ من موطنه جزيرة شندويل ومركز سوهاج مسرحا لترويج العملة المزورة على عملائه.

تم تشكيل فريق بحث من رجال مباحث الاموال العامة بمديرية أمن سوهاج، وبعمل كمين عن طريق أحد الضباط تنكر في جلباب بلدي كمواطن يحتاج عملة وطنية مزورة، تم القبض على المتهم"م ه"44عام، عامل زراعي وبحوزته هاتف محمول، ومبالغ مالية مقلدة.

وتم فحص الهاتف وجد عليه صور بعض الفئات النقدية المزورة، من فئة "50 – 100 – 200" جنية وبمواجهته اعترف بتقليد تلك العملات عن طريق برنامج على هاتفة، ويقوم ببيع الـ 1000 جنية مورة بقيمة 400 جنية صحيحة، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على لنيابة العامة التى أمرت بحبسة 4 أيام على ذمة التحقيقات.