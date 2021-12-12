/665548/طب-سوهاج-تنظم-دورة-تدريبية-عن-النشر-العلمي-وطرق-كتابة-المقترحات-البحثية

وقال الدكتور مصطفي عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة حريصة على تنظيم مثل تلك الدورات، وذلك من أجل رفع الكفاءات في مجال البحث العلمي والعملية التعليمية، ومساعدة الباحثين بالجامعة على التقدم والمنافسة، للحصول على منح ومشاريع من مختلف الجهات المانحة.

واوضح الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن تلك الدورات تستهدف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بالجامعة وطلاب الدراسات العليا من كليات الطب والأسنان والصيدلة، لتدريبهم على كيفية كتابة المشاريع البحثية بطريقة احترافية تتناسب مع متطلبات المجلات الدولية العالمية لرفع اسم الجامعة وتصنيفها الدولي في المحافل العالمية.

طب سوهاج تنظم دورة تدريبية عن "النشر العلمي وطرق كتابة المقترحات البحثية"

واشار الدكتور أسامة رشاد الشريف، القائم بعمل عميد كلية الطب البشري في جامعة سوهاج، الى ان تلك الدورة حاضر فيها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، حيث تم مناقشة عدة موضوعات منها ‏أخلاقيات البحث العلمي، كيفية تسجيل الرسائل العلمية في مواقع البحث العلمي التابعة لمنظمة الصحة العالمية، إلى جانب مناقشة كيفية الحصول على دعم مادي للبحث من الجهات المعتمدة.

وأوضح كلاً من الدكتور أحمد مصطفي مدير وحدة الجودة، والدكتور محمد إقبال مدير وحدة دعم البحث العلمي، أن الدورة التدريبية استمرت لمدة ٣ أيام وشارك بها ٢٢ متدرب، كما سيتم تنظيم العديد من الدورات في هذا المجال على مدار العام، حيث تتمثل أهمية تلك الدورات في أن المتدربون سيصبحون في نهايتها قادرون على كتابة مختلف أجزاء البحث العلمي بداية من العنوان، وصولًا للاستنتاج الأخير والخاتمة.

جدير حاضر في تلك الدورة الدكتور طارق أبو العز أستاذ جراحة التجميل، الدكتور عمرو منير محمد أستاذ مساعد طب وجراحة العين، الدكتورة انجي محمد مصطفي أستاذ مساعد طب وجراحة العين، الدكتور السيد محمد عبد الكريم مدرس بقسم طب الأطفال، الدكتور عماد على عثمان مدرس الجراحة العامة، الدكتورة سهام أحمد أبو كريشه مدرس الصحة العامة وطب المجتمع، الدكتور عمرو عبد الحميد علي مدرس بقسم الجلدية.