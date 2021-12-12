/665537/المستشار-أحمد-سعد-يفتتح-الجلسة-العامة-للنواب-وسط-أجندة-مزدحمة
افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، ومن المقرر مناقشة أجندة مزحمة بالموضوعات المتعلقة بملف التعليم، بخلاف مناقشة قرارات مجلس الوزراء بشأن اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
يأتي ذلك وفق ما رصد دوت الخليج في أول تفعيل لقانون الجوائح الصحية الذي صدر عن المجلس، والذي يلزم بضرورة عرض أية إجراءات استثنائية في مواجهة فيروس كورونا على المجلس خلال مدة 7 أيام من إعلانها، لاسيما بعد إلغاء حالة الطوارئ. وجاء قانون الجوائح الصحية، ليسد الفراغ الذي أوجدته إلغاء حالة الطوارئ في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة أي وباء.
ومنحت المادة الأولى من القانون، لرئيس مجلس الوزراء في حال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية أن يصدر قرارًا باتخاذ أيًا من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.
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