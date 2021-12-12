/665539/بيان-عاجل-للحكومة-بسبب-قرار-كندا-منع-دخول-المسافرين-من-مصر

عرض النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بيان عاجل للحكومة موجه لوزارة الخارجية بعد قرار كندا منع دخول المسافرين القادمين من كل من مصر.

دوت الخليج

وأعرب درويش عن انزعاجه، وفق ما رصد دوت الخليج، حيث وجه تساؤل عن السبب في ظل عدم ظهور المتحور الجديد في مصر و طالب درويش وزير الخارجية والحكومة بمخاطبة الحكومة الكندية و التعرف على الأسباب و مناقشة كيفية التراجع عن هذا القرار. وقال درويش خلال الجلسة العامة لا يوجد "أوميكرون" في مصر و منظمة الصحة العالمية أعلنت ان مصر لا يوجد بها هذا المتحور. وكانت قد بعثت السفارة المصرية فى أوتاوا برسالة طمأنة لأعضاء الجالية في كندا لإطلاعهم على أخر التطورات منذ صدور القرارات الاحترازية المرتبطة بمصر الخاصة بمتحور "أوميكرون".

بيان عاجل للحكومة بسبب قرار كندا منع دخول المسافرين من مصر

وأكدت السفارة المصرية في كندا، وفقا لبيان لها أصدرته مؤخرا، استمرار إجراء الاتصالات اليومية مع السلطات الكندية على جميع المستويات، من أجل تعديل القرار فى أسرع وقت.

كما تؤكد السفارة المصرية في كندا، تحركها الفوري لنقل الاستياء البالغ من أوضاع فنادق العزل الخاصة بالعائدين من الدول التى شملها قرار الحظر.

وتشدد السفارة المصرية على أنها مستمرة فى متابعة الموضوع علي أعلى المستويات لضمان الحفاظ علي مصالح المصريين العائدين الى كندا او الراغبين فى زيارة الوطن فى سلاسة ويُسر.