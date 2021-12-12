موعد مباراة ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد والقنوات الناقلة

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يدخل فريق ريال مدريد أتلتيكو مدريد على ملعب "سانتياجو برنابيو" في مواجهة ساخنة بالجولة السابعة عشر لليجا.

ويرصد دوت الخليجموعد مباراة ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد والقنوات الناقلة:

القنوات الناقلة

وتنقل الشبكة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد عبر قناة beIN Sports 1 HD.

ويحتل فريق ريال مدريد رصيده 39 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، لكن يأتي أتلتيكو مدريد للمباراة وهو محتلاً المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة.

يقدم ريال مدريد آداء جيد هذا الموسم تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، فقد حسم تأهله أوروبياً، ووصل إلى مرحلة الإنسجام في الليجا، ويسعى أنشيلوتي بأن يصل إلى الفريق لمرحلة متقدمة جداً من التفاهم والإنسجام للفوز في البطولات، وقد حضر الفريق جيداً لخوض مباراتهم أمام إنتر ميلان في صراع صدارة المجموعة، ويتطلع أن يقدم الفريق آداء مميز وأن يحقق الفوز ويحسم صدارة المجموعة لصالحه.

حقق ريال مدريد الفوز على نظيره أتليتك بيلباو بهدف نظيف على ملعب "سنتياجو بيرنابيو"، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر من الدوري الإسباني.

وأحرز النجم كريم بنزيما هدف الريال الوحيد في المباراة بالدقيقة 40، ليعطي الأفضلية للنادي الملكي على أتليتك بيلباو، الذي لم يستطيع أن يتعادل خلال اللقاء.

وكان النادي الملكي له السيطرة في مجريات اللقاء وأضاع أكثر من كرة، بينما أتليتك بيلباو حاول على إستحياء أن يهدد مرمى ريال مدريد.

تشكيل ريال مدريد المتوقع

في حراسة المرمي: تيبو كورتوا فيرلاند ميندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو.

الجدير بالذكر ان حقق ريال مدريد الفوز على نظيره أتليتك بيلباو بهدف نظيف على ملعب "سنتياجو بيرنابيو"، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر من الدوري الإسباني.

وأحرز النجم كريم بنزيما هدف الريال الوحيد في المباراة بالدقيقة 40، ليعطي الأفضلية للنادي الملكي على أتليتك بيلباو، الذي لم يستطيع أن يتعادل خلال اللقاء.

وكان النادي الملكي له السيطرة في مجريات اللقاء وأضاع أكثر من كرة، بينما أتليتك بيلباو حاول على إستحياء أن يهدد مرمى ريال مدريد.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد للنقطة رقم 36 مغرداً منفرداً بصدارة الليجا الاسبانية، بينما يظل أتليتك بيلباو عند النقطة رقم 20 بالمركز الثامن.

كريم بنزيما صاحب الألفية مع ريال مدريد

ويعد هدف بنزيما رقم 1000 للنادي الملكي في دوري أبطال أوروبا، في رقم كبير لريال مدريد يؤكد عراقته وهيمنته في أوروبا منذ القرن الماضي.

وأحرز النجم الفرنسي الهدف في الدقيقة 14 من عمر اللقاء، بعد تمريرة رائعة من فينسيوس جونيور ليمررها بشكل متقن لبنزيما ليفتتح التسجيل بالمباراة.