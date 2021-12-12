/665544/نورا-علي-تهنئ-منتخب-مصر-بالتأهل-للمربع-الذهبي-لبطولة-كأس-العرب

تقدمت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النوابـ خالص التهانى القلبية للاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم والجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش بمناسبة تأهل منتخب مصر الأول للمربع الذهبي لبطولة كأس العرب المقامة بقطر ، وذلك بعد فوز منتخبنا الوطنى على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء دور ربع النهائي.

دوت الخليج يرصد تهنئة رئيس سياحة النواب للمنتخب بمناسبة فوزه على الاردن

كأس العرب

هذا وأشادت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة بالنواب بالأداء المتميز والرائع لمنتخب مصر الأول أمام المنتخبات التي واجهها في دور المجموعات وأمس أمام الأردن، وإصرار اللاعبين على الفوز والتأهل للمربع الذهبي، والمنافسة بقوة على لقب البطولة، متمنية التوفيق للاعبي منتخبنا الوطنى الأول خلال مباراة تونس المقبلة.

افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، ومن المقرر مناقشة أجندة مزحمة بالموضوعات المتعلقة بملف التعليم، بخلاف مناقشة قرارات مجلس الوزراء بشأن اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

يأتي ذلك وفق ما رصد دوت الخليج في أول تفعيل لقانون الجوائح الصحية الذي صدر عن المجلس، والذي يلزم بضرورة عرض أية إجراءات استثنائية في مواجهة فيروس كورونا على المجلس خلال مدة 7 أيام من إعلانها، لاسيما بعد إلغاء حالة الطوارئ. وجاء قانون الجوائح الصحية، ليسد الفراغ الذي أوجدته إلغاء حالة الطوارئ في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة أي وباء.

ومنحت المادة الأولى من القانون، لرئيس مجلس الوزراء في حال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية أن يصدر قرارًا باتخاذ أيًا من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.