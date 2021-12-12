/665549/موعد-مباراة-برشلونة-وأوساسونا-والقنوات-الناقلة

تقام مباراة برشلونة ضد أوساسونا اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والربع عصراً.

ويرصد دوت الخليجموعد مباراة برشلونة وأوساسونا والقنوات الناقلة:

القنوات الناقلة

وتذاع مباراة برشلونة أمام أوساسونا المباراة عبر قناة beIN sports HD3.

نتيجة مباراة برشلونة وبنفيكا

تعادل فريق برشلونة مع نظيره بنفيكا بدون أهداف على ملعب "كامب نو"، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وأتسحوذ برشلونة على مجريات المباراة وحاول أن يسجل خلالها، ولكنه فشل في تحقيق الفوز، وحافظ دفاع بنفيكا وحارسه على نظافة شباكهم، وخرجوا بنتيجة جيده لهم خارج ملعبهم.

وبذلك النتيجة أرتفع رصيد برشلونة للنقطة رقم 7 في المركز الثاني، بينما ظل بنفيكا ثالثاً بـ5 نقاط، لتحسم الجولة الأخير المتأهل الثاني من المجموعة مع بايرن ميونيخ الذي تأهل بشكل رسمي بعد حصده إلى 15 نقطة.

تقرير صحيفة كتالونيا

في ظل ذلك يبحث الفريق الكتلوني عن تقليل الرواتب في صفوف الفريق، لياتي على رأسها أومتيتي مدافع الفريق، والذي يغيب عن الصفوف الأساسية مع الفريق، في الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستواه وكثرة الإصابات التي تلاحق اللاعب.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة استقر على فسخ تعاقده مع أومتيتي، للتخلص من راتبه الضخم في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها البارسا.

وأضافت الصحيفة، أن برشلونة بدأ في التحرك بالفعل لفسخ عقد أومتيتي، في ظل عدم استفادة النادي منه، وعدم مشاركته ولو لدقيقة واحدة منذ بداية الموسم، في الوقت الذي يعتبر فيه أحد أعلى لاعبي الفريق أجرًا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة حاول تخفيض راتب اللاعب أكثر من مرة، لكنه فشل في ذلك، ليقرر سلك طريق فسخ العقد، الذي يمتد حتى صيف 2023.

وكانت تقارير قد أكدت في وقتٍ سابق، عدم ممانعة أومتيتي الرحيل عن برشلونة، بشرط الانتقال لنادٍ يشارك في دوري الأبطال.

نتيجة مباراة برشلونة ضد بايرون ميونيخ

حقق بايرون ميونيخ الفوز على نظيره برشلونة بنتيجة 3/0، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

وظهر برشلونة بشكل متواضع خلال اللقاء، بينما تسيد بايرن ميونيخ مجريات المباراة وظهر بشكل مميز، وسجل 3 أهداف مستحقة وكان من الممكن أن تزيد النتيجة لأكثر من ذلك.

وسجل أهداف البايرن كلاً من تومسا مولر في الدقيقة 34، ثم ساني في الدقيقة 433، وعزز جمال موسيالا بالهدف الثالث بالدقيقة 62.

وبتلك النتيجة يودع برشلونة دوري أبطال أوروبا ويطير إلى يورباليج، بعدما أصبح ثالث المجموعة برصيد 7 نقاط، وتأهل بايرن ميونيخ كمركز أول بـ 18 نقطة وبنفيكا جاء ثانياً بثمانية نقاط.