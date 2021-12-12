/665550/مصطفى-بكري-يهاجم-حماس-ويؤكد-حملات-ممنهجة-ضد-مصر-ويطالب-الخارجية-بالتدخل
وجه النائب مصطفى بكري، مجموعة تساؤلات خلال الجلسة العامة اليوم، حيث قال: على أساس تمنع كندا المصريين من دخول أراضيها على الرغم من عدم إعلان منظمة الصحة العالمية أي مشكلات في مصر بشأن المتحو الجديد؟.
وواصل خلال الجلسة التي يترأسها المستشار أحمد سعد: أن الحملات ضد مصر تتواصل من وقت لآخر، مشيرا إلى أن هولندا تحدثت عن بيانات مغلوطة عن حقوق الإنسان.
وقال بكري: ما يجري الآن من حملات ممنهجة، تتزايد كلما تقدمت البلاد للأمام. وأشار إلى أن حركة حماس الفلسطينينة أيضا تحدثت عن عدم التزام مصر بوعودها بشأن عملية الإعمار في غزة، قائلا: مصر لم تتخل عن ثوابتها في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ولم تتراخى عن إفشاء أسرار صفقة القرن.
وشدد عضو مجلس النواب، على وزارة الخارجية القيام بدورها في التواصل مع كافة الجهات لتصحيح الأفكار المغلوطة.
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