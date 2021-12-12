الصحة: 209 آلاف مواطن استفادوا بخدمات القوافل الطبية المجانية خلال شهر

جدة - نرمين السيد - تأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى إجراء 33 ألف و539 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 44 ألف و72 ندوة تثقيف صحى لرفع الوعى الصحى لدى المواطنين، لافتا إلى تحويل 2493 حالة للمستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجى بالوزارة، أن القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة فى تلقى الخدمات الطبية، حيث تم الكشف الطبى على 16 ألف و745 مواطنا بمحافظة أسوان، و11 ألف و430 مواطنا بأسيوط، و12ألف و371 مواطنا بمحافظة الإسكندرية، و4 آلاف و920 مواطنا بالإسماعيلية، و1698 مواطنا بالأقصر، و1807مواطنا بالبحر الأحمر، و14 ألف و840 مواطنا بالبحيرة، و11 ألف و685 مواطنا بالجيزة، و6 آلاف و447 مواطنا بالدقهلية، و1275 مواطنا بالسويس، و10 آلاف و509 مواطنا بالشرقية، و8 آلاف و205 مواطنا بالفيوم.

وأضافت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام القوافل الطبية، أنه تم تقديم الخدمة أيضا لــ14ألف و669 مواطنا بالقاهرة، و8 آلاف و232 مواطنا بالقليوبية، و11 ألف و33 مواطنا بالمنوفية، و13 ألف و273 مواطنا بالمنيا، و4 آلاف و530 مواطنا بالوادى الجديد، و8 آلاف و468 مواطنا ببنى سويف، و1960 مواطنا بجنوب سيناء، و7 آلاف و67 مواطنا بسوهاج، و8 آلاف و267 مواطنا بكفر الشيخ، كما تم الكشف الطبى على 2869 مواطنا بمطروح، و5 آلاف و753 مواطنا بقنا، و8 آلاف و974 مواطنا بالغربية، و12 ألف و325 مواطنا بدمياط.

وأكدت "الصادق" حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.