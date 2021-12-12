الجيزة تعلن طرح مزايدة لحق استغلال أماكن الانتظار للمركبات فى الأحياء

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة عن طرح المزايدة العلنية العامة لحـق اسـتغلال أماكـن الانتظار للمركبات فى الشوارع وذلك بنطاق "حى الدقى- حى جنوب- حى الطالبية"، على أن تكون جلسة المـزايدة العلنية يوم الإثنين الموافق 27 /12/ 2021، وتبلغ قيمة كـراسة الـشـروط والمـواصفات 299 جنيها، وقيمة التأمين المؤقت لكل موقع على حدة وذلك على النحو التالى:





التأمين المؤقـت بحى الدقى بمبلغ وقدره 25000 جنيه فقط وقدره خمسة وعشرون ألف جنيه لاغير.

التأمين المؤقت بحى الطالبية بمبلغ وقدره 15000 جنية فقط وقدره خمسة عشر ألف جنية لاغير.

التأمين المؤقت بحى جنوب بمبلغ وقدره 20000 جنيه فقط، وقدره عشرون ألف جنيه لاغير. وتنوه محافظة الجيزة بأنه تطلب كـراسة الـشـروط والمواصفات بموجب طلب مدموغ مقابل سداد قيمتها بخلاف ضريبة القيمة المضافة ولصق طابع الشهيد لحضور جلسة المزايدة العلنية المذكورة بعاليه فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر ديوان عام محافظة الجيزة قاعة المجلس الشعبى المحلى- الدور الثالث- 406 شارع الأهرم الجيزة. ولدخول المـزايـدة يتم إحضار "أصل كراسة الشروط - السجل التجارى- البطاقة الضريبية الرقم القومى- تفويض معتمد فى حالة دخول الشركات- تأمين دخـول المـزايـدة تسجيل على بـوابـة المشتريات الحكومية للبوابة تطبيقا لأحكام القانون رقم 182، لسنة 2018".

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