قريبا.. فيلم «المعجزة» من وثائقيات المتحدة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - الفيلم من وثائقيات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. يظهر فى برومو الفيلم بعض اللقطات والأحداث التى شهدتها مصر فى السنوات الأخيرة، ويرصد الفيلم النقلة النوعية الكبرى، من حالات الفوضى والانهيار إلى ما يحدث الآن من إنجازات ومعجزات فى البناء والتعمير، على أرض الواقع.

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