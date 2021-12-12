الجامعات تستعد لامتحانات الفصل الدراسى الأول بتكثيف الإجراءات ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - بدأت الجامعات فى الاستعداد التام لامتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجارى 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وضرورة حصول جميع الطلاب المقيدين لامتحانات التيرم على لقاح كورونا، للوقاية من المرض، وتشديد الاستعداد لأى سيناريو محتمل متعلق بالفيروس.





ووفقا للخريطة الزمنية من العام الجامعى الحالى، تبدأ الجامعات امتحانات الفصل الدراسى الأول السبت الموافق 15 يناير إلى الخميس 3 فبراير، مع التأكيد أن فترة الامتحانات 3 أسابيع وحسب كل كلية. ووجه المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بمنع دخول أى طالب لم يحصل على لقاح فيروس كورونا، تنفيذا لقرارات لجنة إدارة الأزمة لفيروس كورونا، بمجلس الوزراء، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب كذلك الحفاظ على انتظام العملية التعليمية داخل الجامعات. وتبدأ إجازة نصف العام الدراسى اعتبارا من يوم السبت 5 فبراير وحتى الخميس 17 فبراير 2022، كما يبدأ الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى الجديد، السبت الموافق 19 فبراير بفترة دراسية تمتد لـ16 أسبوعا وينتهى الفصل الدراسى الثانى الخميس 9 يونيو.

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