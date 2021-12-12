مجلس النواب يوافق على قرار رئيس الوزراء بشأن تدابير مواجهة كورونا

وافق أعضاء مجلس النواب اليوم على قرارات مجلس الوزراء بشأن اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك خلال الجلسة العامة التي يترأسها المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب.

يأتي ذلك في أول تفعيل لقانون الجوائح الصحية الذي صدر عن المجلس، والذي يلزم بضرورة عرض أية إجراءات استثنائية في مواجهة فيروس كورونا على المجلس خلال مدة 7 أيام من إعلانها، لاسيما بعد إلغاء حالة الطوارئ.

وجاء قانون الجوائح الصحية، ليسد الفراغ الذي أوجدته إلغاء حالة الطوارئ في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة أي وباء.

ومنحت المادة الأولى من القانون، لرئيس مجلس الوزراء في حال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية أن يصدر قرارًا باتخاذ أيًا من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.

ونفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما أثير حول صدور قرار من الوزارة بتعطيل الدراسة في المدارس لمدة أسبوعين، لتجنب انتشار فيروس كورونا بين الطلاب بالتزامن مع الطقس السيئ، مؤكدا أن هذا الأمر عارٍ تماما من الصحة.

وقال وزير التربية والتعليم، عبر صفحته الرسميه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "رد نهائي لشائعات متكررة.. تسير الدراسة في المدارس المصرية بانتظام ووفق الجدول المعلن وتتم الامتحانات في المواعيد المعلنة ولا يوجد تعطيل للدراسة بسبب جائحة كورونا.. مؤكدا أن أى معلومة خلاف هذا هى كاذبة".