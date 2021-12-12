التعليم العالي: تعاون مشترك بين معهد بحوث البترول المصري وجامعة حلوان

تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول المصري، حول توقيع المعهد بروتوكول تعاون مُشترك مع كلية العلوم جامعة حلوان؛ بهدف تكامل الجهود والتعاون العلمي بين الجهتين والذي يأتي تفعيلاً لمفهوم المشاركة والتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة.
أفاد التقرير بأن هذا التعاون العلمي يشمل عدة مجالات مختلفة كالتعاون في المشروعات البحثية والتطبيقية ذات الصلة بالمجالات التي تخدم الطرفين، وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل في المجالات العلمية والبحثية المختلفة، والاستفادة من الإمكانيات العملية والفنية الموجودة لدى الطرفين، والاستعانة بالكوادر العلمية، والإشراف على الرسائل العلمية.
ومن جانبه، أكد د. ياسر مصطفى على مدى أهمية التكامل والتعاون بين كافة مؤسسات الدولة والجامعات وأن تكون هناك لغة واستراتيجية واحدة تخدم الدولة، لافتًا إلى أن أهمية الاتفاقيات والبروتوكولات تكمُن في تفعيل وتحقيق الاستفادة القصوى بين كل الأطراف.
شهد فعاليات التوقيع، د. منى عبدالرحمن عثمان وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب، ود. جمال مهدى رئيس قسم الكيمياء، ود. أيمن موريس رئيس قسم الجيولوجيا ود. محمد عبدالرؤوف رئيس الادارة المركزية للأمانة العامة رمعهد بحوث البترول المصري، ود. نيرمين حفني رئيس معمل التكرير بالطرق الطبيعية وأستاذ البتروكيماويات المُنتدب بكلية العلوم جامعة حلوان.
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