الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها العلاجية بالمجان ل209 الف مواطن خلال شهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ 209الف و352مواطن من خلال 166قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر نوفمبر الماضى.

تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار ،المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الي إجراء 33الف و539 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 44الف و72 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى أنه تم تحويل 2493حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

ومن جانبه أوضح الدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم الكشف الطبي على 16الف و745 مواطناً بمحافظة أسوان، و11 الف و430 مواطنا باسيوط، و12الف و371 مواطناً بمحافظة اسكندرية، و4الآف و920 مواطناً بالاسماعيلية، و1698 مواطناً بالأقصر، و1807مواطناً بالبحر الأحمر، و14الف و840 مواطناً بالبحيرة، و11الف و685 مواطناً بالجيزة، و6آلاف و447مواطناً بالدقهلية، و1275 مواطناً بالسويس، و10آلاف و509 مواطناً بالشرقية، و8آلاف و205 مواطناً بالفيوم.

وأضافت الدكتورة وفاء الصادق ، مدير عام القوافل الطبية، انه تم تقديم الخدمة أيضاً لــ14الف و669 مواطناً بالقاهرة، و8الاف و232 مواطناً بالقليوبية، و11آلف و33 مواطناً بالمنوفية، و13 الف و273 مواطناً بالمنيا، و4 الاف و530 مواطناً بالوادي الجديد، و8الآف و468 مواطناً ببنى سويف، و1960 مواطناً بجنوب سيناء، و7الآف و67 مواطناً بسوهاج، و8الآف و267 مواطناً بكفر الشيخ، كما تم الكشف الطبي على 2869مواطناً بمطروح، و5الاف و753 مواطناً بقنا، و8الاف و974 مواطناً بالغربية، و12 الف و325 مواطناً بدمياط.

وأكدت" الصادق "حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.