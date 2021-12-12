انت الان تتابع تفاصيل خبر بيان وزارة الصحة عن حالات وإصابات فيروس كورونا يوم السبت 11 ديسمبر في مصر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة والسكان في بيانها اليومي عن حالات وإصابات فيروس كورونا عن يوم السبت الموافق 12 ديسمبر 2021، ومن خلال البيان الصادر اليوم وجود زيادة في أعداد الإصابات والوفيات عن يوم أمس الجمعة 11 ديسمبر، كذلك يظهر ذلك من خلال أعداد الحالات التي تم شفاؤها وخروجها من المتشفيات الخاصة بالعزل للمصابون بكورونا.

عدد إصابات فيروس كورونا

من خلال التقرير الصادر عن حالات اليوم عن عدد الإصابات اليومية يظهر العدد 879 حالة إيجابية أثبتت التحاليل والكشوفات المعملية التي أجريت عليها إيجابيتها طبقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وبذلك يصل إجمالي عدد الإصابات منذ بداية ظهور الفيروس في مصر إلى 368335 حالة إصابة.

عدد وفيات فيروس كورونا

من خلال التقرير الصادر عن حالات اليوم عن عدد الوفيات اليومية عن يوم السبت 11 ديسمبر 2022، بلغ 49 حالة وفاة رحمهم الله جميعا، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات منذ بداية انتشار الإصابة بفيروس كورنا المستجد كوفيد 19 إلى 21015 حالة وفاة حتى الآن.

عدد المتعافين من فيروس كورونا

بلغ عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا وخروجهم جميعا من المستشفى عن يوم السبت 11 ديسمبر 454 حالة متعافاه، ليصل بذلك إجمال أعداد المتعافين وخروج من المستشفى حتى الآن منذ بداية دخولهم للمستشفيات 306106 حالة تم شفاؤها.

وناشدت وزارة الصحة جميع المواطنين الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعي وإرتداء الكمامات، للحفاظ على صحة الجميع ومنع انتشار العدوى بشكل كبير، كما خصصت الوزارة بعض أرقام التواصل في حالة وجود أى استفسارات يتم التواصل على رقم 105 ورقم 15335، ورقم الواتساب 01553105105.