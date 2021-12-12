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محمد سياف - ابو ظبي - في الأيام القليلة الماضية قام صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالإعلان عن ظهور نتائج الفرز الخاصة بطلبات حجز شقق الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 2، وهذه المبادرة موجهة المواطنين من الفئات ذات الدخل المحدود، فهي متاحة بمساحات متنوعة وأسعار مختلفة في الكثير من المدن والمحافظات الجديدة.
ويعتبر سكن لكل المصريين أول مشروع سكني يتم تطبيق مبادرة التمويل العقاري عليه، والتي أطلقها البنك المركزي في شهر يوليو الماضي بفائدة 3% ونظام سداد كحد أقصى يصل حتى 30 سنة، لذا ونظرًا لكثرة الأسئلة من المواطنين ممن تقدموا على حجز هذه الوحدات في التعرف على طرق متابعة طلب حجز شقق سكن لكل المصريين 2؛ فنقدم لكم هذا المقال الذي يوضح لكم أكثر من طريقة مختلفة لتسهيل الأمر على المواطنين.
شقق سكن لكل المصريين 2 لمتوسطي الدخل
شقق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 2، تضمنت عدد كبير من الوحدات السكنية للمواطنين المصريين من متوسطي الدخل بأسعار مختلفة تبعًا لمساحة الوحدة السكنية، ونظرًا لحجز الكثير من المصريين في هذه الشقق والوحدات السكنية، فازداد البحث من قبلهم للتعرف على طرق متابعة حالة طلب حجز شقق سكن لكل المصريين 2، لذا وفر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أكثر من طريقة لتسهيل الأمر على المواطنين ممن تقدموا للحصول على وحدات سكنية ضمن الطرح.
طرق متابعة حالة طلب حجز شقق سكن لكل المصريين 2
من ضمن طرق متابعة حالة طلب حجز شقق سكن لكل المصريين 2؛ الطرق التالية:
- يمكن للمواطنين الاستعلام عن طلب حجز شقق سكن لكل المصريين 2 عبر الرقم القومي عبر زيارة موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
- كما يمكن الاستعلام عن حالة طلب حجز شقق لكل المصريين 2 عن طريق إرسال رسالة نصية بواسطة الهاتف المحمول، والتي يتم كتابة الرقم القومي فيها.
- فضلاً عن إمكانية الاتصال بهذه الأرقام 1188، أو 5777، أو 5999.
- يمكن الاتصال على الخط الساخن 090011117 من أي تليفون أرضي، بحيث يقوم الفرد بإدخال كافة البيانات التي يتم طلبها خلال المكالمة.
- متاح كذلك الاستعلام عن طريق الصفحة الرسمية التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المتاح على نفس الموقع.
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