/665534/لدعم-ذوى-الهمم-السكة-الحديد-تخصص-شباك-لصرف-التذاكر-ومقاعد-بالقطارات

دوت الخليج

يأتي ذلك، في ظل الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بذوي الهمم، وحرصا من الهيئة على توفير كافة سبل الراحة والتيسيرات الممكنة لهم.

تخصيص مقاعد لذوي الهمم داخل القطارات

هذا وأوضحت هيئة السكك الحديدية، أن الهدف من القرار تمكينهم من الحصول على التذكرة بكل سهولة ويسر، كما خصصت مقاعد لذوى الهمم داخل القطارات، ووفرت بعض الخدمات المجانية في سبيل راحتهم والتي منها عربة الجولف داخل محطة القاهرة لنقلهم من خارج المحطة إلى داخلها والعكس.

تخصيص شباك لصرف التذاكر ومقاعد بالقطارات لذوي الهمم

وقامت هيئة السكة الحديد بتوفير كراسي متحركة بمحطة القاهرة، وعدد من المحطات المركزية ذات الكثافة العالية لنقلهم إلى الأرصفة وإلى خارج المحطة بهدف خدمة كبار السن، وتدرس أيضا إنشاء رامب بالمحطات أثناء تنفيذ مشروعات التطوير بها بهدف التخفيف على ذوى الهمم.

هذا وتسعى وزارة النقل توفير أكثر سبل الراحة وتوفير الرعاية اللازمة للمواطنين، للتسهيل عليهم بشأن الانتقال من مكان إلى آخر.