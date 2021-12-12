/665559/فحص-7-ملايين-و725-ألف-طالب-للكشف-المبكر-عن-الأنيميا-والسمنة-والتقزم-ضمن-حياة-كريمة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن فحص 7 ملايين و725 ألف و216 طالبا بمختلف مدارس الجمهورية، للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية.

دوت الخليج

يأتي ذلك، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي “حياة كريمة”، وذلك منذ إطلاقها بداية العام الدراسي الحالي وحتى اليوم.

كما تأتي تلك المبادرة فى إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

المبادرة تستهدف فحص 15 مليون طالب في المرحلة الابتدائية

من جانبه، قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المبادرة تستهدف فحص 15 مليون طالب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر ، وذلك بـ٢٩ ألفاً و٤٤٤ مدرسة حكومية وخاصة.

وأضاف أن المبادرة تستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع محافظات الجمهورية.

وأردف "عبد الغفار" أنه يتم من خلال المبادرة إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

‏وفي سياق متصل، أشار الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إلى أنه يتم تحويل الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوي على البيانات الخاصة بهم، وذلك لمتابعتهم دورياً والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال 255 عيادة تأمين صحي بجميع محافظات الجمهورية.

ونوه الدكتور تامر سمير ، منسق المبادرة الرئاسية، أن الفرق الطبية المشاركة بالمبادرة بلغت 2400 فريق طبي، يتكون كل فريق من ٣ أفراد (ممرضة، فني معمل، وإداري)، وتم تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص، كما تم تدريبهم على معايير مكافحة العدوى، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع الطلاب، مؤكدا أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال العمل بالمبادرة في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن المسح يتم على مدار العام لمنع التكدس بين الطلاب، كما تقوم فرق التثقيف الصحي بالمحافظات بتقديم التوعية للطلاب بكيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم، لافتًا إلى تخصيص الخط الساخن "106" للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.