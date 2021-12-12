/665562/مستشفى-بني-سويف-التخصصي-تنقذ-شاب-من-بتر-ساقه-بعد-١٠-ساعات-من-الحادث

أكد الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفي بني سويف التخصصي بحضور مريض في مقتبل العمر من اهناسيا بني سويف ٢٧ عاما الي قسم الطوارئ بالمستشفي اثر ادعاء حادث بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية وبعد توقيع الكشف الطبي المبدئي تبين وجود كسر بعظمة الساق الايمن مع قطع كلي بالشريان المابضي خلف الركبة اليمنى و افاد اهل المريض انه تم مناظرة الحالة في عدة مستشفيات اخري وكان قرار الأطباء بتر الساق لمرور اكثر من ١٠ ساعات على الحادث ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأضاف مدير عام المستشفى انه فور حضورالمريض الى قسم الطواريء بالمستشفى قام الفريق الطبي المكون من أطباء الجراحه العامة وجراحة الاوعية وجراحة العظام بمناظرة المريض واستكمال الفحوصات اللازمة ،وعلى الفور نقل المريض الى غرفة العمليات لاجراء الجراحة العاجلة.

مستشفى بني سويف التخصصي تنقذ شاب من بتر ساقه بعد ١٠ ساعات من الحادث

وفي نفس السياق أكد محمود معوض استشاري ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى بان هذه الجراحة تعد الجراحات الكبرى في جراحة الأوعية الدموية ، حيث تم انقاذ ساق المريض من البتر في جراحة استغرقت مدة تتجاوز ٧ ساعات متواصلة ، حيث تم عمل استكشاف جراحي علي الشريان المابضي خلف الركبة وتبين وجود تهتك بالشريان مع قصور بالدورة الدموية بالطرف السفلي الايمن وتم عمل اصلاح جراحي للشريان المتهتك باستخدام وصلة شريانية صناعية من الياف الداكرون ومراجعة وصول الدم وسريانه في الطرف السفلي الايمن وأيضاً عمل اشعة دوبلر داخل العمليات قبل اغلاق الجرح و خروج المريض من غرفة العمليات.

وقد قام الدكتور محمود معوض توجيه الشكر لإدارة المستشفى لتوفير المستلزمات الخاصه بجراحة الاوعية بالمستشفي وتوفير كل سبل الدعم للقسم والتي ساهمت في انقاذ ساق شاب في مقتبل العمر عائل وحيد لاسرته كما قام سيادته بتوجيه الشكر للفريق الطبي المرافق له د محمد حسني ود هيثم الشريف ود حسن جمال واطباء التخدير الدكتور عمرو سيد ودكتور احمد غريب وفريق التمريض والعمليات.

وقد صرح دكتور هيثم الشريف طبيب جراحة الاوعية الدمويه بالمستشفي ونائب مدير المستشفي بانه بعد الجراحة تم نقل المريض الى قسم الاوعية الدمويه لاستكمال العلاج والمتابعة ومراجعة سريان الدم بالطرف السفلي الايمن .